泉鏡花の小説を基にした舞台「黒百合」が４日、東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアターで開幕する。２０２４年のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で好演して注目を集めた土居志央梨が、幻の花を熱烈に求める令嬢役に挑む。（小間井藍子）「広い空間で何かをするのが私の原点」原作は読売新聞で１８９９年（明治３２年）に連載された長編小説。舞台は明治後期の富山だ。県知事令嬢の勇美子（土居）は屋敷に出入りする花売り娘