５日に放送されたフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、ミラノ・コルティナ五輪を特集。スノーボード男子ビッグエアで予選１位通過した荻原大翔の事前インタビューを放送したが、同じ名字の冬季オリンピアンが親戚説を否定した。荻原は６回転半を成功させていることから、金メダルの最有力候補。すでに始まっている男子ビッグエア予選では堂々の予選１位通過となった。事前のインタビューでは「日本人の男子でスロープ・