Microsoftは2月3日(米国時間)、「Building Toward a Sustainable Content Economy for the Agentic Web｜Microsoft Advertising」において、パブリッシャーとAI事業者間のライセンス契約を解決するソリューション「パブリッシャー・コンテンツ・マーケットプレイス(PCM: Publisher Content Marketplace)」の導入開始を発表した。これは、2025年9月に開催された招待制パブリッシャーサミットにて試験運用を行うことが発表されていた