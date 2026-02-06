巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が６日、宮崎キャンプで精力的に守備練習を行った。フリー打撃中に守備位置について打球を追う練習で最初は左翼に入り、途中からセンターにも入った。来日２年目の今季は左翼で起用される見込みだが、昨年もセンターで出場した経験はあり、様々な可能性を考えて準備している。その後に行ったフリー打撃では特大のサク越えを連発。攻守で順調に調整を進めている。