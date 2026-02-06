是枝裕和監督の新作映画「箱の中の羊」の特報映像が2026年2月6日に公開され、大きな注目を集めている。俳優・綾瀬はるかさんとともに主演を務める、人気お笑い芸人の芝居の一場面が映像に収められており、SNS上では、「どう演技するかほんと楽しみ」などの声が上がっている。「どういうのが出るかなって、自分でも楽しみです」是枝氏が監督・脚本・編集を務める「箱の中の羊」は、綾瀬さんとお笑いコンビ・千鳥の大悟さんが主演を