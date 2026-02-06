テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドから中立に変化、今後のレンジ探る 1.4005ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3892一目均衡表・雲（上限） 1.3889100日移動平均 1.3825200日移動平均 1.3773一目均衡表・雲（下限） 1.3769エンベロープ1%上限（10日間） 1.374921日移動平均 1.3706一目均衡表・基準線 1.3689現値 1.363310日移動平均 1.3611一目均衡表・転換線