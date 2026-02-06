ドル円、クロス円は往って来い、リスク警戒と日銀審議委員発言を受けて=東京為替概況 6日のドル円は、午前中にドル売り円買いが優勢となり、157.07円から156.52円を付けた。本日、愛媛県の金融経済懇談会に参加した増日銀審議委員が「適宜適切な利上げで基調物価2%超えを抑制」などと発言したことも、円買いにつながった。昨日の海外市場同様に156.50円手前の買いが下値を支えると、昼前に156.80円台まで反発した。午後はやや