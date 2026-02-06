【動画】ジャンプ女子 本番会場で初飛び｜https://youtu.be/ybLhCZRDIFg 2月6日（金）に開幕するミラノ・コルティナ五輪。メダル獲得に期待がかかるスキージャンプ女子ノーマルヒル 本番を間近に控え、日本代表の高梨沙羅（29）と丸山希（27）らが試合会場で初めての練習を行った。 丸山は「応援してくださる方々、ここまでの道のりで支えてくださった方々に、自分のパフォーマンスをしっかりいい状態でお見