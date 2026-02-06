◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第2クール2日目（6日、宮崎）第2クール2日目を迎えている巨人の1軍春季キャンプ。2年目を迎えた浦田俊輔選手が、ここまでを振り返りました。キャンプでは全体的に順調にきているという浦田選手。ルーキーイヤーの昨季は、22試合の出場で打率.208をマークしました。しかし「スピードっていう面でまだまだ全然アピールできなかったというところが一番心残り」とコメント。「今年はそういうのがないよ