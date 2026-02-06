松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）の第５話が５日、放送され、引退後も政界で幅を利かせていた政界の元大物・鷹羽錦之助が死去し、その葬儀が行われている場面から物語が始まった。父の葬儀では、４０歳の若さで大臣に抜擢された政界のホープ・鷹羽宗一郎経産相が、マスコミの取材を受けていた。「かけがえのないものを失った、そう感じたのは、今まで