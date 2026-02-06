JR西日本は2026年2月6日、同社が展開する有料着席サービスを新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」に統一すると発表しました。これまで「Aシート」や「うれしート」、通勤特急「らくラク」シリーズなど多岐にわたっていたサービスをより分かりやすく案内するのが狙いです。予約専用ページは2月7日（土）オープン、新キャラクターも登場します。複雑化していた関西エリアの「座れる権利」がどう整理されるのか、詳細を解説します。Aシ