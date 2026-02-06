レバンガ北海道は2月6日、ジョシュア・スミスとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」の選手契約を解除したことを発表した。 スミスは210センチ138キロの体格を誇る33歳。Bリーグでは京都ハンナリーズ、富山グラウジーズ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ライジングゼファー福岡、大阪エヴェッサを渡り歩いた。ケビン・ジョーンズが負傷でインジュアリーリスト