６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円７６銭前後と前日の午後５時時点に比べて３５銭程度のドル安・円高となっている。 ５日に発表された米雇用関連指標が低調だったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げが意識され、米長期金利が低下したことからドル売り・円買いが先行。日銀の増一行審議委員が愛媛県金融経済懇談会で「適時・適切な利上げを通じて一時的な要因を除いた基調