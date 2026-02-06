メタプラネットは安い。足もとビットコイン価格が急落している。米ハイテク株安につられる格好で下落基調を続け、日本時間５日に７万ドル台を割り込んだ後、きょう６日朝方には一時６万ドル台攻防の様相を呈した。仮想通貨（暗号資産）に前向きとされるトランプ米大統領が勝利した２０２４年１１月の米大統領選時の水準を下回った。「トレジャリー企業」をはじめとする関連銘柄には売り圧力が意識され、メタプラのほかＤｅ