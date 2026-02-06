６日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。この日、日経平均株価は荒い動きとなるなか、後場に一段高となり５万４０００円台に乗せた。株高が円債相場には重荷となった。 ６日は日銀の増一行審議委員が愛媛県金融経済懇談会であいさつを行い、午後に記者会見に臨んだ。あいさつのなかで増審議委員は「更なる利上げを進めていくことが、金融正常化の完成には求められている」と述べた。記者会見では利上げに関し、ペ