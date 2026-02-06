富山第一銀行が後場終盤に急騰し、上場来高値を更新した。６日午後３時、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表。純利益予想を従来の見通しから４０億円増額して１４０億円（前期比４．８％増）に引き上げた。また、期末配当予想は２２円増額して５０円に見直しており、好感されたようだ。貸出金利息や有価証券利息配当金などの資金利益と、株式等損益の増加幅が想定を上回る見込みとなった。年間配当予想は７８円（前期は３