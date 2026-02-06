ユニチカ＝上値追い鮮烈でストップ高。きょう午前１１時に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は営業利益が前年同期比２．１倍となる９０億３０００万円と急拡大。高分子事業を主力に機能資材や祖業の繊維などを展開するが、高付加価値製品の拡販及び不採算事業の見直しなど合理化努力が奏功しているほか、為替差益なども加わり利益改善が急となっている。きょうは決算発表と併せて通期業績予想の修正