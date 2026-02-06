ＴＡＮＡＫＥＮ [東証Ｓ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.1％減の15.6億円に減ったが、通期計画の17.5億円に対する進捗率は89.1％に達し、5年平均の78.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比68.6％減の1.9億円に大きく落ち込む計算になる。