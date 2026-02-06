ダスキン [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.1％増の106億円に伸び、通期計画の116億円に対する進捗率は91.9％に達したものの、5年平均の98.3％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の9.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実