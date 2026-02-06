青山財産ネットワークス [東証Ｓ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比7.9％増の37.5億円になり、26年12月期も前期比2.5％増の38.5億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の58円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比76.6％減の2.5