ヨシックスホールディングス [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の26億円に伸び、通期計画の26.5億円に対する進捗率は98.2％に達し、5年平均の80.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比89.7％減の0.4億円に大きく落ち込む計算に