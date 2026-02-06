シップヘルスケアホールディングス [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.5％減の154億円に減り、通期計画の265億円に対する進捗率は58.3％にとどまり、5年平均の63.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の110億円に伸びる計算