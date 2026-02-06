3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。前回2023年の第5回大会で米国代表の主将を務めたエンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）は選出外となったが、米メディアがその理由について「保険」があったと報じた。前回大会は決勝で日本と米国が戦い、日本が1点リードの9回に大谷翔平がマウンドへ。2死から当時エンゼルスで同僚だったトラウトを空