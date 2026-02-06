女優・橋本愛（30）が6日までに自身のスレッズを更新し、衆院選（8日投開票）について言及した。橋本は「どうしてまっとうなことを言葉にするのにこんなにも勇気が必要なんだろう」と葛藤をつづる。その上で「戦争しない・させない、差別しない・させない。投票、行かなきゃ」と投稿。また「微力だろうと0じゃない、1は既に1以上の最大数の規模を孕んでいるから」と記していた。