東京電力は、再稼働後に不具合が起き停止していた柏崎刈羽原発6号機について、原因が特定できたとして2月9日に原子炉を再起動させると発表しました。柏崎刈羽原発6号機は1月21日に14年ぶりに再稼働しましたが、その後、制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴ったため東京電力は原子炉を停止し、原因の調査を行っていました。東京電力は6日の記者会見で、警報が鳴ったのは電流を検知する機能の設定に問題があったことが原因だったと発表