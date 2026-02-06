元俳優の前山剛久が５日夜、インスタグラムを更新。芸能界引退後の動きに言及した。前山は昨年１２月、自身のインスタグラムで「前山剛久改め『真叶（まなと）』という名前で、現在六本木のＣＥＮＴＵＲＹというメンズラウンジで働いています」と報告していた。この日はその「真叶」のアカウントで動画を投稿。「本日は、今まで語らなかった過去、夜職として働く理由についてお話しします」と切り出し「僕は数年前に俳優を辞