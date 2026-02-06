ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇に向けたドジャースのスプリングトレーニングが徐々に近づいてきた。バッテリー組は１３日（日本時間１４日）、野手は１７日（同１８日）からアリゾナ州グレンデールでキャンプインする。Ｖ３を達成すれば、２０００年まで頂点に君臨し続けたヤンキース以来の快挙。オフにはディアス、タッカーら投打の主力を獲得し、申し分ない戦力をそろえた。前回、３年連続でＷＳ優勝を果たした当時、中核