LUNA SEAの河村隆一が4月、3都市を巡る春のビルボードライブツアーを開催することが発表となった。1997年に「I love you」でソロデビューを果たして以来、繊細かつ情感豊かな歌声と表現力でリスナーを魅了し続けている河村隆一は、来年2027年にソロデビュー30年の節目を迎える。親密なビルボードライブならではの空間で今だからこその響きが届けられるとのことだ。開催日程は、4月3日にビルボードライブ横浜、4月16日にビルボード