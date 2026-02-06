栃ノ心がジョージア料理店を東京に開店大相撲の元大関・栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏は自身のSNSでジョージア料理店を開店することを報告。引退から3年近く経ち、大きく変わった体つきにも「随分とスリムになられて…」と驚きの声が集まった。さらに元横綱も祝福を寄せた。ラフな服装で報告した。栃ノ心は自身のXに動画を投稿。「え〜。皆さんこんにちは。元大関・栃ノ心です。これから本所吾妻橋（注：東京・墨田区）のほう