エミリー・チャン＆スペンサー・ハウが絶賛ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア米国代表のエミリー・チャンとスペンサー・ハウが6日までにインスタグラムを更新。日本製の寝具を絶賛した。ベッドに腰かけてニッコリだ。2人は共同でSNSを更新。「この最高のかけ布団、見てみて。めっちゃ気に入ってる！」とつづった。「#airweave #sleeptech」と続け、日本の総合寝具メーカー「エアウィーヴ」を絶賛していた。こ