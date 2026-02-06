巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月に現役を引退した沢村拓一さん。ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で共演した「麒麟」川島明に、プレゼントを贈った。６日に自身のインスタグラムを更新。「『ラヴィット！』に出演させていただいた際に、川島さんがボケで『グローブは？』という笑いがあったのですがボケで終わらせちゃいけないなと思って別の収録でお会いした際にお渡しさせて