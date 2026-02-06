世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第25回目。今回は三山ひろし「花とサムライ」、楠木康平「流されたって」、鳥羽一郎・山川豊・木村徹二「あぁひとり旅」、松尾雄史「わたし」、山川豊「駅」を紹介する。（協力：日本クラウン）■三山ひろし「花