安治川親方の決め手は「目のきれいさ」大相撲の初場所で2場所連続優勝を果たした大関・安青錦（安治川）が6日、フジテレビ系の情報番組「ぽかぽか」に師匠とともに出演。入門当時の“秘話”が公開された。淡い緑色の着物をまとった安青錦。司会のハライチ澤部佑はまず安治川親方（元関脇・安美錦）に、実は安青錦の入門を断ろうとしていたというのは本当か、とぶつけた。親方は「部屋を興したばかりで、弟子一人で独立したん