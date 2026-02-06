◆プロボクシング▽日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・梅津奨利―同級１位・富施郁哉（７日、東京・後楽園ホール）日本バンタム級タイトルマッチの前日計量が６日、都内で行われ、王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝と同級１位・富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝がともに５３・４キロでクリアした。梅津は昨年１０月、王座決定戦で元ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級王者の