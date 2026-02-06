宮武外骨 香川県文化会館（高松市番町）で22日午後２時から、「讃岐の奇人 宮武外骨解体新書」と題したトークイベントが開催されます。宮武外骨は現在の綾川町生まれで、明治・大正・昭和に170点を超える雑誌や著書を刊行し、政治やマスメディアの腐敗を厳しく追及した「反骨のジャーナリスト」です。３年間の獄中生活の後、明治34年に大阪で毒とユーモアを持った画期的な新聞雑誌「滑稽新聞（こっけいし