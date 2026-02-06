遼寧省博物館所蔵の名画「虢国夫人游春図」。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽2月6日】中国遼寧省瀋陽市の遼寧省博物館所蔵の名画「虢（かく）国夫人游春図」には唐代に流行した乗馬の習俗が描かれている。午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づく中、作品を訪ねた。「虢国夫人游春図」は同館の至宝とも言える国宝級の逸品で、北宋時代（960〜1127年）の第8代皇帝で書画家でもあった徽宗（きそう）が