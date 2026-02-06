パブラボから、堀江理宏氏による育児×金融教育の書籍『お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと』が、2026年2月11日に全国書店およびAmazonにて発売されます。発売前から子育て世代を中心に関心を集め、初版刊行前の段階で増刷が決定した注目の一冊です。 パブラボ『お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと』 発売日：2026年2