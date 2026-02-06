漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日放送の『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。引退する考えを撤回するきっかけになった人物の言葉を明かした。【写真】紅葉の時期には大絶景に！自宅周辺からの景色を公開した綾小路きみまろ高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。番組では、52歳でブレイクしたこれまでの日々や、山梨・河口湖のほとりでの生活について語った。70代は健康第一