政府は世界で初めて海底から「レアアースを含んだ泥」の引き上げに成功したと発表しました。深海魚も泳ぐ水深6000mの海底から、どのように回収したのでしょうか？研究プロジェクトのチームリーダーである石井正一氏がスタジオ生出演。「国産レアアース」開発の展望についても詳しく聞きました。【写真を見る】世界初！海底「レアアース泥」回収内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】発見され