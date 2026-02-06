大相撲の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつて取り組んでいたスポーツの成績を明かす場面があった。史上最速の所要14場所で大関昇進を果たした安青錦は、安治川親方（元関脇・安美錦）と、大島親方（元関脇・旭天鵬）とそろって登場。大島親方は安青錦のスピード昇進は「びっくり」としたものの、「後輩で朝青竜とかいろいろいましたけれども、ちょっと違うよね