今年に入り相次いでいる電車の長時間の運転見合わせについて、JR東日本の社長が謝罪しました。JR東日本は、停電によって先月16日に山手線と京浜東北線、30日は常磐線、今月2日には八丁堀駅内のエレベーター火災で京葉線が、長時間にわたり運転を見合わせました。JR東日本喜勢陽一 社長「お客様に多大なご迷惑、ご心配、また、ご不安をおかけしておりますことを心からお詫びを申し上げます」JR東日本の喜勢陽一社長はきょう