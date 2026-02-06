政府の有識者会議委員を務める、社会起業家の白井智子氏が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、終盤を迎えた衆院選（8日投開票）の傾向について見解を語った。選挙戦は終盤を迎え、番組では各地で自民党候補の優勢を伝える声が大きくなっていることを伝えた。白井氏は「各地から高市旋風が凄いという。風って勝てないんですよね。維新旋風とかいろいろありましたけど」と、勢い付いた政党の強さについて