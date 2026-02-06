埼玉・秩父市の山林火災は、5日に「鎮圧」が発表されていましたが再び大規模な延焼が確認され、埼玉県が自衛隊に災害派遣を要請しました。秩父市浦山地区で4日に発生した火災は、6日も消火活動が行われています。消防によりますと、5日午後3時半に一度鎮圧したとしていましたが、5日夜に再び延焼が確認されたということです。6日午前までに約40haが焼け、さらに燃え広がっていることから、埼玉県は6日午前10時半、自衛隊に災害派遣