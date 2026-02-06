イラン沖に展開中の空母艦載機の戦果アメリカ中央軍は2026年2月3日、アラビア海で展開中の空母「エイブラハム・リンカーン」に対し、攻撃的な行動を示し接近してきたイランの無人機を撃墜したと発表しました。【画像】F-35C初めての撃墜記録!? これが、攻撃を担当した「ブラックナイツ」のF-35Cです「エイブラハム・リンカーン」は、イラン南岸から約500マイル（約805キロ）離れた海域で活動していましたが、同艦の近傍に、イラ