5日午後、鹿角市で自宅の除雪作業をしていた男性が、屋根からの落雪が当たり大けがをしました。鹿角警察署の調べによりますと、5日午後3時25分ごろ、鹿角市花輪の77歳の男性が、自宅の屋根の雪庇を下から突き落としていたところ、約3.5メートルの高さから雪庇が落ちてきました。雪庇は男性の頭部に当たり、男性は首の骨を折るなどの大けがをしています。