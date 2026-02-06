岡山市は、11月中旬からの降水量が平年比18％と極めて少なく異常な乾燥状態が続いていて、火災の件数が昨年同時期の約2倍となっているため、火災予防を呼びかけています。 岡山市によりますと、昨年12月～今年1月の火災件数は、63件で、昨年同時期の34件に比べ、約2倍になっているということです。 死者数は4人。出荷原因は、たき火13件（昨年同時期4件）、電気火災10件（昨年同時期5件）でした。 昨年の大規模林野火災の