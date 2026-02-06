Suchmosが、国内9都市18公演となる『The Blow Your Mind TOUR 2026』を5月より開催する。 （関連：Suchmos、2025年の帰還を経て未来へと歩き出す再始動初のツアー最終公演で見た明確な変化） 本ツアーは、Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて対バン形式で行われる。2020年に開催予定だったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。昨年の活動再開を経て、約6年ぶりのリベンジとな