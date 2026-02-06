エアバスは、アジア太平洋地域の航空サービス市場予測を発表した。サービス需要は航空交通量の拡大と航空機数の増加により、2044年まで年平均5.2％拡大し、市場規模は1,387億米ドルに達する見通し。今後20年間で、世界全体の需要の46％を占める、19,560機の新造旅客機が必要になると予測しており、旅客輸送量も年4.4％の増加を見込む。同地域では2044年に、オフウィング整備に1,000億米ドル、オンウィング整備に140億米ドル、改修