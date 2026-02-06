ジェフユナイテッド千葉は6日、明治安田J1百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンを発表した。2025明治安田J2リーグを水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎に次ぐ3位で終えた千葉は、J1昇格プレーオフ準決勝でRB大宮アルディージャに3点ビハインドから大逆転勝利を収め、決勝では徳島ヴォルティスを撃破。見事、2009年以来17年ぶりのJ1復帰を決めた。2026−27シーズンに先立ち開催される明治安田J1百年構想リーグでは地域