2月5日23時から放送された「Nintendo Direct 2026.2.5」。数々の新作が発表される中、聞き覚えのある和風のBGMと共にあの義賊たちが画面に現れた瞬間、深夜にもかかわらず歓声を上げたゲーマーも多いのではないでしょうか。株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、今年で40周年を迎えるアクションゲームの金字塔「がんばれゴエモン」シリーズ初のコレクションタイトル「がんばれゴエモン大集合！」を、7月2日に発売する